Čech naboural průběh slovenské Svatby na první pohled: Kuriózní situaci musela Markíza řešit s vlastníkem licence

Čech Milan se přihlásil až v průběhu natáčení slovenské Svatby. Foto: TV Makríza

Poprask vyvolal Čech Milan Benda, který se přihlásil až v průběhu natáčení s tím, že chce bojovat o jednu z nevěst, která už však měla tou dobou přiděleného ženicha. Znal ji totiž z dřívějška, Milan se živí jako fitness trenér a sympatická Tereza k němu začala chodit na lekce, aby měla do svatebních šatů perfektní figuru.

„Byla velmi milá a moc hezky mluvila o svatbě a doufala, že jí najdou někoho, s kým by jí to mohlo vyjít. Zhruba po 2 týdnech intenzivního trénování ji režie poslala na Slovensko, kvůli covid situaci. Nebylo jasné, jestli se uzavřou hranice. Když odjela, začala mi chybět. V ten moment mi došlo, že jsem se zabouchl,“ řekl Super.cz Milan.

Svým romantickým příběhem produkci oslovil, jenže taková účast by byla proti všem pravidlům. „V prvním momentu to bylo i pro nás složité a nevěděli jsme, jak se situací naložit. Ve hře byly všechny možnosti od svatby Terezy s vybraným neznámým partnerem přes možnost oznámit Tereze, že se přihlásil někdo, kdo je do ní zamilovaný, až po variantu vyloučení Terezy z experimentu,“ uvedla pro Super.cz kreativní producentka show Svadba na prvý pohľad Petra Búzová.

Rozhodnout musel vlastník licence. „Jednání probíhalo ve více kolech a trvalo to asi 2 týdny. V prvním kole jsme otevřeli možnost dát Milanovi šanci zúčastnit se psychologických a biologických testů. Pokud by z jakéhokoli důvodu nebyl pro Terezu vhodným partnerem, nemohl by v procesu pokračovat,“ vysvětluje dále producentka.

Podle ní také výsledky potřebných testů ukázaly, že je Milan pro Terezu opravdu vhodným kandidátem. Poslední slovo měl vlastník licence. „Prohlášení bylo jednoznačné - správný match, tedy spojení, je důležitější než pravidlo experimentu. Takže v konečném důsledku nechal rozhodnutí, kdo se stane Tereziným manželem, na expertech,“ dodává.

Oba účastníky nyní čeká svatba, na které se ukáže, jestli jsou jejich sympatie vzájemné, a zda řekne Tereza zamilovanému trenérovi Milanovi „ano“. ■