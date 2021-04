Leonarda DiCapria do filmu studio nechtělo, tak si jej Sharon Stone prosadila tím, že mu ze svého zaplatila honorář

Sharon Stone Profimedia.cz

Knížka The Beauty of Living Twice už odhalila několik tajemství ze soukromého života Sharon a v jedné kapitole se zmínila i o Leonardovi, kterého si jako jedna z producentek prosadila do westernového snímku.

„Tenhle chlapeček jménem Leonardo DiCaprio na konkurzu exceloval. Podle mého názoru byl jediným, který dokázal hned po příchodu věrohodně plakat a v roli prosit svého otce, aby ho miloval, když měl ve scéně umírat,“ uvedla Sharon, která prozradila, že ostatní se jí ptali, proč by chtěla samu sebe potopit a obsadit neznámého herce.

„Studio mi řeklo, že když ho tak moc chci, tak si ho mohu zaplatit ze svého vlastního platu. Tak jsem to udělala,“ prozradila v knize Stone.

Film měl premiéru v roce 1995, tedy dva roky předtím, než Leonardo prorazil se svou nejslavnější rolí Jacka Dawsona v Titanicu. ■