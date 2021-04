Měla jsem tlak na prsou a myslela jsem, že umírám. Známá česká zpěvačka popsala své psychické problémy

Iva Frühlingová Michaela Feuereislová

Před několika lety se Iva Frühlingová (38) stáhla z veřejného života. Populární zpěvačka se stala maminkou a přivítala s partnerem Honzou na svět syna Adama, to však nestálo za jejím přerušením kariéry. Po narození chlapečka se u písničkářky se naplno rozjely psychické problémy.

Ve čtrnácti odstartovala v Paříži svou úspěšnou kariéru modelky. O pár let později se Iva začala věnovat i zpěvu a sklízela stejné úspěchy jako před objektivem. Později začala dobývat hudební scénu i u nás. Vše možná přišlo až moc brzy a jedním z důsledků byly psychické ataky, kvůli kterým se půvabná zpěvačka se stáhla do ústraní.

„Začala mi sociální fóbie, nechtěla jsem, aby mě někdo poznával a postupně ani s nikým mluvit,“ svěřila se Iva, kterou rostoucí pocit úzkosti z okolí a mediálního světa trápily víc a víc, až přišla první ataka. „Už od rána jsem říkala, že se mi snad rozpadne hlava a že to je divný pocit,“ svěřila se zpěvačka, která ten den jela s malým synem za tátou. „Jak toho bylo moc, myslím, že nejenom pocity ze sociální fóbie, rekonstruovali nám byt, chodila jsem do práce, a hlavně jsem se stala novopečenou maminkou. Ve všem jsem se asi ztratila, jeli jsme a najednou se to stalo na dálnici,“ popsala těžké chvíle v pořadu 13. komnata zpěvačka.

„Cesta se mi začala pohybovat, nemohla jsem dýchat, měla jsem tlak na prsou a říkala jsem si, že mám infarkt a že umírám. Říkala jsem si, že je konec a že život jsem měla pěkný, ale první myšlenka byla, že jsem máma a musím zachránit dítě. Nikde tam nebyl sjezd a v tomhle stavu jsem jela asi ještě deset minut. Zdálo se mi to jako věčnost,“ svěřila se Iva, která nakonec sjela z dálnice a zavolala si záchranku. V tu chvíli jí lékaři pomohli, ale stavy se začaly opět vracet.

„Čtrnáct dní jsem zvracela, nespala jsem, třeba jen dvě hodiny, a to pomocí prášku na spaní, ten zabral jen na dvě hodiny, pak jsem se vzbudila a znovu to začalo. Hlava mi jela nonstop,“ svěřila se Iva, která se rozhodla jet za kamarádkou s tím, že jí změna prostředí pomůže. Nakonec vyhledala krizové zařízení, které pomáhá lidem v akutní psychické životní situaci.

Své problémy začala postupně léčit, chodila k terapeutovi, užívala léky a z nejhoršího se vyléčila. Nyní se rozhodla po 6 letech vrátit k práci a na hudební scénu. Vydala svůj nový song TIK ŤAK. A dnes už o svých atakách může Iva otevřeně mluvit. ■