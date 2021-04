Místo na jevišti v autě: Známý zpěvák se dnes živí rozvážkou jídla. Aspoň nějakým způsobem se dostanu mezi lidi, říká

Josef Vágner Super.cz

„Čas trávím prací. Snažím se dennodenně přes obědy, přes večeře jezdím s jídlem, a tak se aspoň nějakým způsobem dostanu mezi lidi,“ řekl Super.cz Pepa Vágner, který teď místo na jevišti tráví spoustu času v autě.

„Zrovna včera jsem otevřel takovou statistiku, kterou mám v aplikaci a už jsem rozvezl tisíc tři sta šest jídel,“ řekl nám zpěvák.

Na své nové zaměstnání si nestěžuje, a dokonce uvažuje o tom, že si ho nechá i potom, až se znovu otevřou divadelní scény. „Řekl jsem si, že jsem možná hloupý, že mě to nenapadlo dřív, protože je to činnost, která se dá kombinovat s jinými, které jsem dřív dělal, jako umění a zpívání. Dokážu si do budoucna představit, že bych to kombinoval dál, protože bych možná zjistil, že mi to i chybí,“ prozradil Pepa Vágner, který však doufá, že si letos v létě zazpívá.

„Máme naplánované výjezdy do venkovních prostor s několika projekty tady v Divadle Broadway, a i s Draculou, takže se těším na to, že aspoň tyhle věci klapnou,“ doufá zpěvák. ■