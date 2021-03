Britney Spears se poprvé vyjádřila k šokujícímu dokumentu o své osobě: Fanoušci ale pochybují, že jde o její slova

Britney Spears Profimedia.cz

Moment, na který všichni čekali, je tu. Britney Spears (39) se vyjádřila k dokumentu Osvoboďte Britney Spears, s jehož produkcí sice neměla co do činění, ovšem vznikl na její podporu v soudní bitvě o opatrovnictví.

Zpěvaččiným zákonným opatrovníkem je od zhroucení v roce 2008 její otec Jamie, který nejen spravuje její peníze a majetek, ale také musí dceři schválit například, kdyby se chtěla vdát nebo mít další dítě. Jamie se opatrovnictví nad dcerou navíc nechce vzdát, a tak se s ním Britney soudí.

Fanoušci jsou jí nesmírnou oporou, kromě dokumentu upozorňují na kauzu také kampaní #FreeBritney. Popové princezny se veřejně zastává i celá řada známých osobností.

„Můj život byl vždycky velmi sledovaný, posuzovaný a hodně se o něm mluvilo. Celý život jsem byla lidem na očích, když jsem vystupovala. Vyžaduje hodně síly věřit, že má pro vás vesmír plán, když jste neustále tak hodnocení, ponižovaní a ztrapňovaní médii. Ale svět se točí dál a my jsme stále ty křehké, citlivé bytosti,“ rozepsala se v popisku tanečního videa na sociální síti.

„Nezhlédla jsem ten dokument, ale z toho mála, co jsem viděla, mohu říct, že jsem v rozpacích z toho, v jakém světle jsem vykreslena. Plakala jsem dva týdny a občas stále ještě pláču,“ přiznala.

„Dělám, co můžu, abych si zachovala lásku a radost ze života. Tanec mi přináší radost. Nejsem tu, abych byla dokonalá, to je nuda. Jsem tu, abych šířila laskavost,“ dodala na závěr.

Britney se dělí o taneční videa na Instagramu poměrně často. Tentokrát se roztančila do rytmu písně Stevena Tylera. Je to vůbec poprvé, co zpěvačka zmínila dokument nebo se veřejně vyjádřila k celé problematice. Fanoušci ovšem tak trochu pochybují, že příspěvek psala sama.

„Chtěla bych věřit, že jsi to napsala ty, ale jsem skeptická,“ komentovala jedna ze sledujících. „Chci tě slyšet, jak to říkáš,“ přidala další. „Tohle Britney určitě nenapsala,“ tvrdí řada dalších komentujících.

Poslední slyšení ohledně opatrovnictví Britney proběhlo v prosinci, další je naplánované až na září tohoto roku. ■