Nechá se oslovovat „pane doktore“? Marian Vojtko se vrátil na vysokou a dodělává si titul

Marian Vojtko Super.cz

„Vyučuji na konzervatoři. Tam mám tedy jen dva žáky a s těmi jsme ve spojení, a ještě mám online výuku, protože studuji doktorandské studium na akademii na Slovensku. Takže jsem se teď, když nemůžu zpívat, dal na studium,“ svěřil Super.cz Marian s tím, že nyní tráví spoustu času distanční výukou.

„Jsem teď onlinový člověk, což jsem nikdy nechtěl, protože nechci stále koukat do telefonu. Někdy půl dne trávím tím, že koukám do mobilu, cvičím, učím se zpívat, máme přednášky ve škole atd. Ale je to výhoda, protože ta škola je asi 500 kilometrů odsud a nemusím tam jezdit, takhle je to pohodlnější,“ prohlásil Vojtko, který má nyní titul MgA.

„Mám vystudovaný operní a koncertní zpěv a v tom pokračuji. Jsem nyní magistr umění, tak teď budu doktor umění. A jak František Janeček vždy chce, aby byl oslovovaný ‘doktor’, tak teď můžu být doktorem i já,“ svěřil se se smíchem Marian, kterého jsme po delší době potkali v Divadle Broadway. Na jevišti byl zpěvák naposledy na podzim loňského roku a doufá, že v letních měsících už bude moct opět zpívat.

Do té doby se bude věnovat škole. „Zatím mám zápočty, ale budou i zkoušky. Také jsou konference, kdy musíme vypracovat práce. Nejhorší na tom je, že na konci studia, které trvá čtyři roky, musíme odevzdat práci, která má 60 až 80 stran. Vždycky mi psala ségra slohy za cigarety a peníze, pak jsem měl na střední a vysoké kolem sebe lidi, kteří za mě všechno psali, teď mám manažerku, která za mě všechno píše, ale tohle asi budu muset udělat sám,“ řekl závěrem zpěvák. ■