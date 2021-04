O Amy Winehouse (✝27) vzniká nový dokument. 10 let od její smrti se plně vyjádří její maminka

Amy Winehouse s matkou Janice Profimedia.cz

Smutné desáté výročí odchodu majitelky nezapomenutelného hlasu Amy Winehouse (✝27) s sebou přinese nový dokument. Už film AMY odhalil mnohem víc ze zpěvaččina života a vliv jejího otce. Tentokrát by měla promluvit hlavně její matka Janice.

"Nemám pocit, že by svět znal tu pravou Amy, tu, kterou jsem na svět přivedla a těším se, že budu mít příležitost vše osvětlit a pomoci lidem porozumět jejím kořenům a ponořit se hlouběji do toho, jaká Amy opravdu byla," uvedla Janice.

Nový dokument s názvem Amy Winehouse: 10 Years On připravuje BBC Two a matka ikonické britské zpěvačky by měla prozradit detaily z jejího života, které zatím nebyly veřejně známy.

Vzhledem k tomu, že Janice trpí roztroušenou sklerózou, s vyprávěním příběhu jí pomohou další členové rodiny. Nemoc ji postupně o vzpomínky připravuje, což bylo také hnacím motorem natáčení dokumentu, aby byl život Amy podán tak, jaký opravdu byl z pohledu její matky.

V dokumentu se objeví zatím nezveřejněné snímky a záběry, které poskytla z archivu její rodina i samotné BBC.

Amy Winehouse zemřela 23. července 2011 na následky otravy alkoholem. ■