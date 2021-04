Z Václava Kopty se stane jedna z největších legend české scény: Jana Wericha znal osobně, přestal kvůli němu kouřit

Václav Kopta Super.cz

"Je to takový velice opatrný taneček kolem instituce, kterou Werich představuje. Je hrozně blízko k tomu, abychom jeho odkaz třeba i poškodili. Takže jsou to u mě takové smíšené pocity. Radost kombinovaná s velkou zodpovědností," svěřil se herec, který bude tuto postavu hrát na letní scéně na nádvoří Musea Kampa, tedy nedaleko domu, kde Werich na sklonku života opravdu žil.

Pokud jde o vizuální změny, nechal si narůst vousy, které míval i Werich. "Ale to nebylo kvůli představení, byl jsem líný se holit," smál se. "Možná byste byli překvapení, když jsme fotili plakát, jak strašně málo ve vizuálnu stačilo, abychom se přiblížili té podobě. Nasadili mi klobouček, dobové brýle, hedvábný šátek a šedé kostkované sako. Trošku jsem přimhouřil oči a už se to začalo loupat," nebylo prý těžké dostat se do Werichovy podoby.

"Pak už nemusím měnit hlas a stávat se tím moudrým klaunem. To už by mě asi poslal i z hrobu do háje. A hlavně jsem si dal podmínku, že nebudu muset kouřit. Jsem odnaučený kuřák a kouřit jsem vlastně přestal i kvůli němu. On kouřil všechno, co dýmalo, a ty cigarety ho zabíjely. Byl jedním z odstrašujících příkladů a věděl jsem, kolik toho ke konci svého života zkusil se slavíkem a tím vším," svěřil.

Kvůli roli nemusí ani hubnout, ani tloustnout. "Budu hrát toho staršího a on měl to nejplnotučnější období v době, kdy točit třeba Císařova pekaře. Jako ten starší bych nějaké kilíčko klidně shodit mohl, ale to říkám vždycky," smál se. ■