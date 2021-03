Berenika Kohoutová po návratu do Tváře: Už je přes rok zasnoubená. Kdy bude svatba?

Berenika Kohoutová Super.cz

Než přijala účast v show Tvoje tvář má známý hlas, neváhala. "Měla jsem ohromnou radost, a až pak mi došlo, že to nebude až takové hejsa a hopsasa, protože už mám dítě a bude to organizačně náročné," řekla Super.cz. Povídali jsme si i o dalších věcech. A Berenika Kohoutová (30) mj. přiznala, že už je přes rok zasnoubená.

Jak to ale tedy zvládá s Tváří? "Vlastně se to dá hezky organizačně zvládnout a je to příjemné," vysvětlila. K malé Lole, které byl v únoru rok, nemusela povolávat ani chůvu. Zvládají to v rodině. "Pomáhá partner, který je ale na home office, takže to není ideální, také jeho rodiče, a hlavně moje máma. Ta jela úplně na plný úvazek, a ještě do toho napsala knížku," chválila si maminku, spisovatelku Irenu Obermannovou.

Berenika už jednou vdaná byla, zajímalo nás, zda to hodlá svatbou s přítelem Kryštofem Kubínem zopakovat. "Až se budou moct dělat nějaké pořádné svatby. Ale počkáme si na to, až to bude jisté, protože představa, že zorganizuju svatbu a pak ji budu rušit, je děsivá. Ale o ruku už mě požádal. O předminulých Vánocích," vysvětlila, že svatbu do roka a do dne už prošvihla. "My na tom zase až tak nelpíme, dítě je dostatečně velký závazek," míní.

Prstýnek nám ale neukázala. "Furt si ho musím sundávat kvůli natáčení a jde mi špatně přes kloub, tak jsem ho nechala doma. Ale až dotočím, tak si ho zase pyšně nandám. Ale nosím ten za porod, ten je mi větší," předvedla aspoň jeden z prstenů. ■