Dva měsíce po narození miminka má zpátky své křivky: Kate Matl prozradila, co stojí za rychlým úbytkem váhy

Má to štěstí, že patří do skupiny žen, které se po porodu dostávají rychle do formy. Dva měsíce po porodu dcerky Karolínky je Kate Matl (41) na své předchozí váze. Za rychlým úbytkem kil a formování křivek stojí péče o miminko a kojení .

Zpěvačka, známá také pod svým občanským jménem Kateřina Mátlová, ale přesně neví, kolik přibrala a jak zhubla. „Nemám doma váhu. Postava se mi ale zformovala, což poznám podle oblečení. Není to ani tak o hmotnosti, ale o tvarech,“ říká sympatická umělkyně.

Zpěvačka se nám svěřila s osvědčeným receptem, jak se dát rychle do formy. „Doporučuji kojit. To je to nejlepší, co může člověk pro sebe, ale hlavně pro miminko, udělat,“ radí maminkám Kate Matl. ■