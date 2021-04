Měsíc po porodu už natáčela ve studiu. Mateřství je pro Kate Matl ale stále to hlavní

Sotva zpěvačka porodila, už začala pracovat na nové muzice. Super.cz

Kdyby sama chtěla, tak by si mateřství nemohla naplánovat na lepší období . Kate Matl (41) přivedla na svět dceru Karolínku na začátku roku, v období nedobrovolných kulturních prázdnin. Vše zlé je tedy k něčemu dobré, a tak zpěvačka nemusí mít špatný pocit, že jí něco uniká, a může se naplno věnovat miminku.

„Někdo tam nahoře to asi tak chtěl. Musím se přiznat, že si toto období užívám,“ svěřila se Super.cz během svého posledního setkání zpěvačka.

Je ale pravda, že úplně bez zpívání Kate není. Měsíc po narození miminka už natáčela nový singl. „V pátek jsem natočila novou věc. Loni na podzim mi dal můj americký producent píseň, kterou jsme teď konečně mohli natočit,“ říká Kate, která si nyní zpívá hlavně ukolébavky.

Díky kojení a péči o miminko se Katka dostala do formy a klidně by mohla před mikrofon. „Měli jsem mít koncert, který bohužel neproběhne. Já se ale cítím být připravená na zpívání. Díky kojení jsem se dostala do formy a můžu být na jevišti. Užívám si ale zároveň být maminkou,“ dodala. ■