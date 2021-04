V teplácích a s mastnými vlasy čerstvou maminku Kate Matl neuvidíte: Péče o zevnějšek je moje psychoterapie

Kate Matl to sekne i na procházce s miminkem. Super.cz

Se sympatickou blondýnkou a její dvouměsíční dcerkou Karolínkou jsme vyrazili na procházku do parku. Vytahané tepláky s fleky, mastné vlasy a absenci líčení u této maminky nečekejte. „Mám ráda, když je i maminka upravená. Mám to štěstí, že jsme s malou takový sehraný pár. Když si ale zakřičí, tak veškeré úpravy počkají. Nezanedbávám rozhodně ani ji, ani sebe,“ potvrdila Super.cz Kate.

Vzhled byl, je a bude pro zpěvačku vždy zásadní a nemění se to ani nyní, když je mimo zraky veřejnosti. „Byla jsem zvyklá pracovat čtyřiadvacet hodin denně. Díky covidu mám luxus být doma a opravdu si to užívám. Tím pádem mám možnost se o sebe starat. Je to taková moje duševní hygiena,“ říká.

Pro Karolínku pořídila Matl spoustu krásných oblečků. Jelikož je umělkyně z šesti sester, tak i nějaké kousky dědí. „Moje mladší sestra Maruška porodila holčičku dva měsíce přede mnou. Ona mi ale dává všechny ty novorozenecké oblečky a oblečení pro ta nejmenší miminka. V tom ohledu jsem už zaopatřená,“ usmívá se Kate Matl. ■