Poznáváte v sexy blondýnce hvězdu SuperStar? Šárka Vaňková vytasila ženské zbraně

Šárka Vaňková Super.cz

"Co se týče práce, vše stagnuje. Pořád doufám, že se brzy vše vrátí do normálu a budeme zase všichni znovu fungovat," řekla Super.cz Šárka. "Na Robinsona se strašně těším a věřím, že se ještě letos premiéry v divadle dočkáme. Každopádně v létě bychom měli vyjet na tour po českých hradech a zámcích, tak snad to vyjde," doufá zpěvačka.

Nečeká ji jen turné s Robinsonem, v Praze tento týden fotila nové snímky na plakát k dalšímu projektu. Nedávno se přestěhovala nedaleko Pardubic, do Prahy si proto vezla čestné prohlášení.

"Přijela jsem do Prahy pracovně. Fotíme plakát s mými muzikálovými kolegy na sérii koncertů, které by měly proběhnout také v letních termínech," upřesnila.

Šárka je nyní bez práce. A přiznává, že je to hodně náročné. "Je pro mě důležité, abychom měli pokryté všechno, co potřebujeme, například nájem, zbytečně si nevyskakujeme, zvládnout se to dá. Ale těžké to je," dodala. ■