Šikana houslistky Pepy Vojtka! Drsné útoky po očkování proti covidu-19

Markéta Muzikářová Herminapress

Poté, co Super.cz informoval, že byla očkována, začala dostávat urážlivé zprávy i e-maily. "Musím říct, že to byl masakr. Překvapilo mě to. Do mailu mi začaly chodit tak zlé zprávy, že jsem nevěřila vlastním očím. Ty útoky byly neuvěřitelné," řekla Super.cz Muzikářová.

Týkaly se toho, že byla očkovaná, přestože je jí teprve 44 let.

"Protekce bylo asi to nejhezčí slovo, které se ve zprávách objevovalo. Já jsem dostala coby pedagogický pracovník nabídku. Stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci," vysvětlila znovu Muzikářová. ■