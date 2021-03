Hvězda (38) Spider-Mana čeká druhé dítě: Těhotenství odtajnila těmito překrásnými snímky

Kirsten Dunst Profimedia.cz

Focení s názvem All Dressed Up With Nowhere to Go měla v režii Sofia Coppola, která s herečkou spolupracovala na filmech Smrt panen, Marie Antoinetta a Oklamaný. Překrásné šaty jí na míru navrhly kamarádky Laura a Kate Mulleavy. Focení se ujala Zoë Ghertner.

„Všechno se fotilo na zemi, říkala jsem si, že se nezvednu,“ žertovala o focení herečka.

Kirsten je maminkou dvouletého syna Ennise, kterého má se snoubencem Jessem Plemonsem. S tím je zasnoubená od roku 2018, a i když se už nejednou spekulovalo, že se tajně vzali, podle všeho jsou stále zasnoubení. ■