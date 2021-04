Každý žije na jiném kontinentu, přesto jim to klape: Courteney Cox se po měsících odloučení shledala s partnerem

Courteney Cox a Johnny McDaid Profimedia.cz

Zatímco hvězda Přátel zůstává v USA, frontman Snow Patrol pobývá převážně v Londýně. Na Den svatého Patrika si herečka na sociální síti posteskla, že jí partner chybí.

Na Vánoce navštívila Johnnyho v jeho rodném Severním Irsku, předtím se neviděli celých dlouhých 9 měsíců. V USA se Cox izolovala s dcerou Coco (16) a kamarádkami.

V září to bylo 7 let, co muzikanta poznala. V roce 2014 se pár zasnoubil, po roce se ale rozešli. Údajně právě proto, že se nemohli dohodnout, na kterém kontinentu budou žít. V březnu 2016 už zase byli spolu, ale trvali na tom, že už nejsou zasnoubeni. Od té doby se mnohokrát hovořilo o tajné svatbě. Pár si ale podle všeho zatím jednoduše užívá vztah na dálku. ■