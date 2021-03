Zesměšnil ji ve Tváři? Dara Rolins okomentovala rozporuplnou napodobeninu Vojty Drahokoupila

Co na tohle říká Dara Rolins? Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins a TV Nova

Popová diva se k pokusu o proměnu na sociálních sítích nevyjádřila. Na dotaz Super.cz ale zpěvačka přece jen zareagovala. Dara, která na scéně působí přes 40 let a jako jedna z mála konstantně zásobuje své fanoušky kvalitní tvorbou srovnatelnou se světovými kolegy, kupodivu přistoupila k celé věci s nadhledem.

„Nemyslím si, že tato soutěž má za účel kopírovat dokonale předlohu, ale jde o to lidi pobavit. To se povedlo, a to možná i v opačném efektu. Vojta uvedl do pohybu emoce všeho druhu, a to se počítá,“ smála se Dara. „Nemyslím si, že je třeba hodnotit jeho kvalitu a výkon v rámci umělecké úrovně. Cením odvahu, že do toho šel,“ mávla rukou.

A zaznamenala Rolins nějakou podobnost s Drahokoupilem? „Kdybych si tu flašku vodky vypila předtím já, tak bych možná měla pocit, že jsme si podobní,“ dodala se zvonivým smíchem v hlase Dara Rolins. ■