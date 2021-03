Heidi Klum předvedla sexy taneček v bikinách. Postava se jí za 24 let od začátku kariéry u andílku téměř nezměnila

Heidi Klum Profimedia.cz

Je to už 24 let, kdy prorazila se slavnou značkou spodního prádla a od té doby se drží na výsluní. I po porodech čtyř dětí má stále postavičku, jako by ani žádný čas neuběhl. Však se podívejte sami.

Sedmačtyřicetiletá modelka předvedla své opečovávané křivky v bikinách značky, pro kterou nedávno navrhla kolekci mladá zpěvačka Hailee Steinfeld.

Heidi je v posledních letech hlavně moderátorkou a porotkyní talentových soutěží. V Německu uvádí už 16. sérii Germany’s Next Topmodel a zároveň usedá v porotě soutěže America’s Got Talent. ■