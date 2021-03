Petr Kellner (✝56) si ve 24 letech zahrál ve filmu. Žádný suverén, naopak skromný, citlivý kluk, vzpomíná režisérka

Petr Kellner se po vysoké škole chvíli živil jako asistent produkce. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a AFP PHOTO/PPF GROUP

Do malé role o několika větách ho tehdy pro svůj snímek Čas sluhů obsadila režisérka Irena Pavlásková. „Bylo to v roce 1988, kdy k nám Petr nastoupil jako 24letý absolvent Vysoké školy ekonomické do produkce na Barrandově. Byl to takový náš společný debut,“ prozradila Super.cz režisérka. Jak pro ni, tak pro něj to byla první práce u filmu.

<br>

Jako člen štábu a asistent produkce strávil s režisérkou známých snímků Bestiář, Fotograf nebo Pražské orgie na place jeden rok. Jednoho dne dostal zajímavou nabídku. „Poprosila jsem ho jednou, aby tam tu malou roličku zahrál. Zhostil se toho naprosto přirozeně a bezprostředně,“ říká Irena Pavlásková.

Vzpomíná, jak na ni tehdy mladičký Petr Kellner působil. „Byl to milý kluk, řekla bych, že spíš uzavřenější, introvert. Žádný suverén, naopak skromný, citlivý kluk. Očekával, že bude dostávat velké, těžší úkoly, byl do toho zapálený. Takhle si ho pamatuju já,“ svěřila Super.cz Pavlásková.

Po tomto intenzivním roce práce už se bohužel na dalších projektech nesetkali. „Naše cesty se potom rozešly, Barrandov se privatizoval, premiéru jsme měli v říjnu 89 před sametovou revolucí a začaly se dít velké historické změny. Potom si šel svou cestou ekonoma a podnikatele,“ dodává známá režisérka. ■