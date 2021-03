Hvězda reality show promluvila o svém nejhorším traumatu: Jako sedmiletou mě znásilnili v parku

Katie Price Profimedia.cz

„Co v mém životě vždycky bylo špatně, jsou muži. Už od útlého věku. V dětství mě znásilnili. Bylo mi sedm. Je to v mé první knize. Stalo se to v parku,“ připomněla ve vysílání Changes with Annie Macmanus.

Trauma, kvůli němuž později vyhledala odbornou pomoc, popsala v biografii Being Jordan, která vyšla v roce 2004.

„Věřím, že to mě vedlo k tomu oblékat se provokativně a stát se modelkou. Studovala jsem, abych se stala zdravotní sestrou, ale glamour modeling se zaměřuje na muže. Mohou se dívat, ale nemohou na mě sahat. Na snímcích můžete dělat, co chcete,“ nechala se slyšet v roce 2017 v pořadu Loose Women.

Bohužel pro Katie to nebyl jediný traumatický zážitek. V minulosti ji také obtěžoval fotograf, svěřila se také s incidentem, kdy se ji snažili zatáhnout do auta, když nebyla ani náctiletá. Poslední trauma si zažila před třemi lety v Jihoafrické republice, kde byla s dětmi.

Price má pět dětí se třemi různými muži a vdaná byla dvakrát. Netají se tím, že by chtěla ještě další děti, na šestém potomkovi už dokonce pracuje se současným partnerem, o deset let mladším Carlem Woodsem. Snímkem s bříškem nedávno, nejspíš záměrně, rozvířila spekulace, že už je těhotná. ■