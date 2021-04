Takhle láskyplně se slavný jazzový zpěvák chová ke své o 40 let mladší manželce

Tony Bennett a jeho žena Susan Crow Profimedia.cz

Společně chodí často na procházky do Central Parku v New Yorku, kde byli vyfoceni. Pár se na vycházky sladil do sportovního oblečení a ruku v ruce vyšli do rušného města. V zeleni si chvilku odpočali i na lavičkách a během pozorování jejich pejska Happyho zpěvák láskyplně objal svou milovanou ženu.

Bennett a Crow jsou manželé od roku 2007, i když jejich vztah začal na konci osmdesátých let. Perličkou je, že s Tonym se v roce 1966 vyfotila Susanina maminka, kdy už jeho budoucí manželku čekala.

Tony s Alzheimerem bojuje už od roku 2016, ale donedávna se s ním pral tajně. Během rozhovoru s AARP zpěvákova třetí žena prozradila, jak na tom jazzová legenda je. „Není legrace dohadovat se s někým, kdo vám nerozumí. Ale cítím se špatně, když o tom mluvím já, protože máme mnohem větší štěstí než tolik lidí s touto diagnózou,“ popsala Crow s tím, že Bennett se i navzdory této nemoci snaží udržovat si svůj normální život. ■