Dostal rýmu, testy mu vyšly negativní: Moderátor Snídaně s Novou popsal, jak se u něj projevil covid

Milan Peroutka Michaela Feuereislová

„Čím dál častěji se mě okolí ptalo, jestli už jsem ten covid měl. Při práci s lidmi je to i přes všechna omezení rizikovější a já si přál, aby to tak vydrželo napořád a mohl jsem svou imunitu poplácat po ramenou. Nicméně člověk míní, virus mění,“ napsal Super.cz Peroutka, s tím, že několik testů mu nemoc neodhalilo.

„V první půlce týdne jsem si myslel, že jde o nachlazení, ale přesto jsem raději šel za svou praktickou doktorkou. Antigenní i PCR testy mi vyšly negativní, tak jsem nechtěl přehánět a s čistým svědomím jsem to dál bral jako rýmu. O víkendu jsem si udělal kontrolně antigen a už byl pozitivní. Četl jsem hodně výzev, aby lidé nezaměňovali obyčejnou rýmu s covidem, ale evidentně to tak jednoduché není,“ popsal zpěvák a moderátor, který je od víkendu v karanténě. Následující týdny se tak neobjeví ani na obrazovce ve Snídani s Novou.

Jak sám Milan přiznal, měl několik dní pouze rýmu, pozitivní testy mu vyšly, až když přišel o čich a chuť. „Také jsem se dočetl, že když má člověk rýmu, covid-19 je na něj krátký. Já smrkal hodně, také mi krvácelo z nosu, ale vir byl u mě patrný až o pár dní později. V tom je ta nemoc šílená, kolik má podob, jak se přenáší a projevuje. Já jsem ztratil čich, mám potlačenou chuť, trošku mě tlačí na prsou a sem tam jsem malátnější, ale rozhodně jde o lehký průběh,“ říká Peroutka, který je rád, že nemoc zatím zvládá dobře.

„Teď hlavně musíme ochránit babičku, která bydlí patro nade mnou. Co se týče karantény, do půlky dubna budu doma a pověnuji se aspoň víc sociálním sítím, svým fanouškům a nějakým spoluprácím. Začal jsem budovat na léto druhou terasu, tak se i tím zabavím. Na Novu se bohužel podívám až začátkem května, to se mi bude stýskat,“ dodal smutně zpěvák. ■