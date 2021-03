Daru Rolins jsi zesměšnil, kritizují fanoušci. Fešák Drahokoupil v přestrojení za popovou divu moc neoslnil

Vojta Drahokoupil se v Tváři pustil do Dary Rolins. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a TV Nova

Zpěvák Vojta Drahokoupil (25) si v předchozím kole show Tvoje tvář má známý hlas vylosoval nelehkého interpreta - zpěvačku Daru Rolins (48). Už od začátku tušil, že to bude pořádná výzva, a patrně se tohle vystoupení nezařadí mezi jeho nejpovedenější čísla. „Fakt jsem dělal, co se dalo. Ještě jednou velké pardon, Daro,“ nechal se slyšet před vystoupením.

<br>

Zpěvák se zprvu bál hlavně slovenštiny, kterou mu paradoxně fanoušci velmi chválili. Samotné provedení a převtělení se do křehké popové zpěvačky už podle diváků tak povedené nebylo.

„Vojta to akorát zesměšnil a už jen to, jak vypadal, to byla spíš Britney Spears,“ napsala jedna z divaček. „Dnes nejhorší vystoupení. Drahokoupil výslovně zesměšňoval Daru, zpíval to, jako kdyby předtím vychlastal flašku vodky,“ nešetřila ostrou kritikou jiná z žen.

Jedním z kamenů úrazu mohl být outfit. Stylisté se sice snažili co nejvíc přiblížit originálu, ovšem na Vojtově postavě působil nátělník, ve kterém vynikly jeho mužné paže, spíš komicky než žensky.

Naopak mnoho lichotek si zpěvák vysloužil za své štíhlé a pevné nožky, které vynikly v minisukni. Ty by mu mohla závidět kdejaká z žen. „Za Vojtovy nohy bych dala duši,“ žasne fanynka.

Jiní nebrali proměnu v Daru Rolins až tak vážně a užívali si hlavně show a zábavu, která je hlavním účelem. „Nic moc, ale sranda musí být.“ „Jo kluci, já se bavila. Díky,“ zaznělo od fanoušků. ■