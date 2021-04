Blondýnka z Boty jménem Melichar zapátrala v archivu. Takhle byla za modelku před fotoaparátem dědečka

Regina Řandová Foto: archiv R. Řandové

„Můj dědeček hrozně rád fotil a dělal diapozitivy a já zas měla ráda tenhle ,,dirndl” od tety z Vídně a byla jsem mu dost často modelkou. To byla ještě na Letné taková zahradní restaurace s terasou a měli tam moc dobrou zmrzlinu ve stříbrných miskách,“ vzpomínala Řandová.

Regina Řandová naštěstí o práci nepřišla, byť je jí méně.

Super.cz

A někdy to focení dlouho trvalo, což se dětem nelíbilo. „Na procházce se sestřenicí nás slunce do očí fakt prudilo, než si děda nastavil expozimetr, nebo jak těm všem důležitým věcem k focení říkal,“ prozradila herečka.

Řandová je ráda, že není v době covidové bez práce. „Za to, že jsem v seriálu Slunečná, jsem vděčná, protože je to jedna z mála věcí, které se sice na chviličku zastavily, ale za určitých podmínek pokračují dál. V téhle šílené době nezávidím kolegům, kteří jsou v divadlech. Já divadlo delší čas nedělala, občas mě to zamrzelo, ale teď je to výhoda," řekla Super.cz. ■