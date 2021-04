Je to náročné, hlavně psychicky. Zpěvačka popsala práci dobrovolnice v léčebně dlouhodobě nemocných

Nikola Ďuricová už na podzim začala pracovat jako dobrovolnice. Herminapress

Podle zpěvačky je nejhorší to, že si k pacientům vybuduje osobní vztah a oni pak zemřou. "Měli jsme třeba jednu pacientku. Třiadevadesátiletou paní. Ona už byla jako miminko, jenom ležela, moc nemluvila. Měla dost proleženin a bolesti," vyprávěla nám Nikola.

"Chtěla jsem ji nějak rozveselit, aktivizovat, protože rodina k ní nemohla. Tak, abych jí zvedla náladu, začala jsem jí zpívat písničky.A zazpívala jsem Ej, javor javor, javor zelený, slovenskou lidovou, a ona se chytla a refrén sice ztěžka, ale zpívala se mnou. Úplně se rozzářila. Dojalo mě to," vyprávěla.

"Tak jsem k ní takhle chodila zpívat a povídat. Už pro mě byla víc než jenom pacientka. Fakt jsem si k ní vytvořila vztah," svěřila.

"A jednou jsem přišla na směnu v sedm ráno, a jen co jsem si složila věci do sesterny, přišly za mnou kolegyně a řekly mi, že moje pacientka zemřela před malou chvilkou. Hodně mě to vzalo, neubránila jsem se slzám,. Schovala jsem se na toalety a pobrečela jsem si. Tehdy jsem si říkala, že asi to dlouho takhle v nemonici nezvládnu dělat, pokud budu taková cíťa. Ale obdivuju zdravotníky. Je to poslání," dodala smutně Nikola, která prožívá příběhy každého pacienta velmi silně.