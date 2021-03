Dovolenou u moře si neodpustila ani v 7. měsíci: Těhotná Kopřivová se pochlubila bříškem v plavkách

Veronika Kopřivová Foto: Super.cz/Instagram V. Kopřivové

Bývalá partnerka Jaromíra Jágra (49) rozhodně nepatří k těm nastávajícím maminkám, které by se v těhotenství bály do letadla. Veronika Kopřivová (30) radostnou novinku oznámila světu v únoru během dovolené na Maledivách. Nyní opět zabalila kufry a vyrazila do tepla.