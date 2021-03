Slavný Gladiátor ukázal svou něžnou stránku: Takhle se herec rozloučil se svým zesnulým otcem

Ač nepatří představitel Gladiátora mezi nejsdílnější hvězdy, smutnou událost sám sdílel na Twitteru a přidal i pár dojemných slov, ze kterých je znát, jak blízký vztah s otcem měl.

„Včera v noci jsem se vrátil do buše. Přesto, že dnes slunce svítí a přívalový déšť ustal, tento den zůstane navždy velice smutným. Můj drahý starší pán, můj krásný otec, ten nejlaskavější muž, kterého jsem kdy poznal, odešel,“ sdělil celému světu Russell.

Vzhledem k tomu, že své soukromí nesdílí, podal ještě vysvětlení, proč tentokrát udělal výjimku. „Píšu to sem, protože vím, že jsou po celém světe lidé, jejichž srdcí se dotkl, koho potěšil svou jiskrou v oku a drzým přístupem ke všem a všemu. Tohle je pravděpodobně účinná metoda k předávání zpráv.“

John byl Russellovou velkou inspirací a jeho hereckou kariéru podporoval. Z Nového Zélandu se přestěhovali do Sydney, když byly Russelovi 4 roky, aby rozjeli svou cateringovou společnost, která dodávala jídlo i na natáčení filmů. John kromě cateringu také pracoval jako hotelový manažer.

Russell byl se svými rodiči v izolaci v loňském roce a tam vznikl i snímek, kterým nyní na otce vzpomíná. „Izolace s tímto starým mužem. Už je mu 84 a má na sobě čepici, kterou jsem dostal na natáčení filmu Čistá duše,“ napsal tehdy k fotce.

Isolating with the old man .

84 now.

Wearing a hat I got at Princeton while shooting A Beautiful Mind. pic.twitter.com/e6pXoqhGgQ