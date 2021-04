Česká Edith Piaf myslí na zadní vrátka: V době zavřených divadel se zpěvačka vrhla na studium

Radka Fišarová Super.cz

„Vrhla jsem se na studia. Studuji vysokou školu a vedle toho dělám kurz asistenta pedagoga, takže nezahálím. Tohle mě zaměstnává docela dost, protože už jede další semestr, takže píši seminárky a závěrečné práce,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali v Divadle Broadway, kam se po několika měsících podívala.

Aktuálně vedle studia také startuje jeden nový projekt. „Tíží mě to, že děti nejsou ve škole a mají hodně malou pozornost ve společnosti, zejména ty, které jsou hudebně nadané, takže jsem se pro ně rozhodla uspořádat soutěž, kterou hned po Velikonocích spustíme,“ svěřila se zpěvačka a dodala: „Soutěž bude online, těším se na to, co na to děti řeknou. Bude to soutěž pro všechny děti ve věku základních škol, pro první i druhý stupeň a těším se na to, že se přihlásí co nejvíce dětí, protože nás zajímají a chceme je slyšet,“ dodala Radka.

Ta začala myslet na zadní vrátka a nepopírá, že by se v budoucnu vedle hudby věnovala i jinému oboru. „Vždycky jsem chtěla dostudovat vysokou školu, takže je to spíš navázání na to, co jsem několikrát přerušila a nedodělala. Teď studuji andragogiku, což je vzdělávání dospělých, nicméně mě zajímá v tomhle oboru personalistika a školský management, který bych chtěla přihodit v příštím roce. Zajímá mě vzdělávání dospělých a chtít na sobě pracovat,“ řekla Radka Fišarová.

Nyní měla zpěvačka vystupovat v muzikálech Kat Mydlář nebo Kvítek mandragory. Koronavirus ale spoustu jejích plánů překazil. „Všechno se uvidí, vloni jsem měla nějaké plány a osud to zamíchal úplně jinak. Jak se říká, když chceš pobavit Boha, řekni mu o svých plánech,“ dodala s úsměvem zpěvačka. ■