Vignerová a Kolečko neztrácejí humor ani jako rodiče: Povídání o miminku vypadalo spíš jako slovní přestřelka

Aneta Vignerová a Petr Kolečko Super.cz

S modelkou Anetou Vignerovou (33) a scenáristou a režisérem Petrem Kolečkem (37) jsme se potkali poprvé od narození jejich syna Jiříčka, který už oslavil první narozeniny. Je tedy jasné, že jsme probírali hlavně to, jak zvládají rodičovskou roli.

"Já to zvládám dobře, Anetka špatně, takže nám z toho vychází, že jako pár tak nějak středně normálně," řekl Super.cz s humorem sobě vlastním Petr, který už má dva syny z předchozího vztahu, takže je zkušeným otcem a mohl své partnerce poradit.

"Pěkně se na mě vykašlal, s tím třetím dítětem dělá, že nic neumí," oplatila mu Aneta. "Ale ne, myslím, že to zvládáme dobře. Malej je spokojenej a Peťa mi pomáhá. Všechno funguje," uvedla to na pravou míru Aneta.

Není to ovšem tak jednoduché, protože Kolečko je momentálně dost pracovně vytížený, produkuje seriál dokonce na Slovensku. "Je fakt, že práce je docela dost, což je v téhle době paradoxní, tak je na to Anetka někdy sama. Ale když tam jsem, tak se snažím," ujistil nás. Aneta ovšem doplnila, že mnohdy neví, na co Petr třeba při přebalování vzhledem ke všem svým aktivitám myslí. "Ale je šikovnej," míní.

Když je Aneta doma dost často sama, rozhodně se nenudí a nepropadá chmurám. "Na tu depku člověk nemá čas. Malý je zápřah na celý den. Do toho ještě míváme kluky od Peti, takže jsem občas matka tří dětí a je to náročné. Do toho dělám všechny ty funkce, co ženy v domácnosti mají. Starám se a pak jsem ráda, že si večer sednu a je ticho," svěřila.

Z modelky rozběhané po večírcích se tedy stala obětavá partnerka a matka, což prý Petr čekal. "Už když jsem ji poprvé potkal, představoval jsem si ji za plotnou," smál se. Ovšem bez legrace už pokračoval, že sice tak rychlý vývoj jejich vztahu nečekal, ale je spokojený. "Měli jsme se rádi, postupně to tak vykrystalizovalo, že je to asi vážné. Mně to tedy začalo být jasné brzo a pak už byla Aneta těhotná," krčil rameny.

"Právě, že to začalo kvést. Já jsem za to šťastná, že byl malý počatý. Lidi si možná řeknou, že to bylo moc brzo, ale pak přecházejí vztah, a ani dítě nakonec nemají. Já jsem vděčná a šťastná. I tahle doba, kdy modelky moc nepracují, mi šla naproti. Ale já si rodinu vždycky přála a těšila se na mateřskou roli," uzavřela. ■