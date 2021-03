Parta těhotných čtyřicátnic: Co si o dějové lince Sestřiček myslí Adéla Gondíková?

Adéla Gondíková Super.cz

Adéla Gondíková je za příležitost hrát v Sestřičkách vděčná. "Děkuji bohu a televizi Prima, že jsem měla štěstí a celý ten rok jsem práci měla. A také díky Českému rozhlasu. Takže mám práci pořád. Ale kdyby to tak nebylo, tak vlastně nevím, co bych dělala. Kam bych šla? Vždyť nic kromě hraní neumím," řekla Super.cz.

Adéla je v seriálu maminkou starší dcery a miminka, dítě čekají i dvě další seriálové postavy. Co si o scénáři sama herečka myslí? "Asi je to takový návod, že po čtyřicítce život nekončí. Sabina v tom příběhu nemohla mít děti, takže tam šlo o to překvapení. Kristýna zase neměla pořádného chlapa. Takže proč vlastně ne? Dneska to tak je a ženský takhle rodí," domnívá se herečka.

Zajímalo nás, zda to scenáristé například konzultují s odborníky. "To nevím. Ale Sabina má v tom příběhu to štěstí, že má dva chlapy a jeden je asi silnější," smála se Adéla, jejíž postava ovšem také neměla o zájem mužů nouzi.

Vedle manžela, jehož ztvárňuje Petr Vaněk, se o ni zajímal i primář, jehož hraje Igor Chmela. "To už bylo zažehnané a skončilo to. Zatím se tam nic dalšího nevrbí," prozradila. ■