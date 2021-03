Na Slovensku je zavřená v pronajatém bytě: Zuzana Belohorcová řeší spor se sousedy

Zuzana Belohorcová

Již dva měsíce žije Zuzana Belohorcová (45) v bytě, který jí pronajala slovenská televize kvůli natáčení show Tvoja tvár znie povedome. Moderátorka se nyní svěřila, jak vychází se sousedy. Není to ideální.

Denně totiž musí trénovat na pěvecká vystoupení, což se prý ne vždy setkává s pochopením sousedů.

"Mám pronajatý byt na tři měsíce. Jsem ráda, že tu mám soukromí. I přesto, že mám pekelné sousedy," přiznala Super.cz Belohorcová. "Bouchají na mě i přes den, abych byla ticho. Já ale ticho být nemůžu, musím trénovat," vysvětluje.

"Když je někdo nespokojený v noci, tak to chápu. Za začátku jsem byla tak zapálená, že jsem si neuvědomila, kolik je hodin. A v půl jedenácté večer na mě bušili, že už se to nedá. Když na mě ale buší přes den, to už je zvláštní," říká.

Alespoň může být ráda, že sousedy neruší její poskakování na vibračním stroji, na kterém denně cvičí. "To si ještě nikdo nestěžoval. S tím zpěvem je to horší. Když na mě teď ráno začal pán zase bouchat kvůli zpěvu, tak jsem už začala zpívat ještě víc," dodala se smíchem. ■