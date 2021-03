Doufám, že moje děti ho nikdy nepoznají: Monika Absolonová promluvila o vztahu se svým otcem

Monika Absolonová Super.cz

S jejím otcem se děti neviděly. "Přeji tátovi hodně zdraví, ale doufám, že moje děti ho nikdy nepoznají. Chtěla bych, aby kluci poznávali jen dobré a hodné lidi, kteří to s nimi budou myslet dobře," řekla Super.cz Monika.

Hodně věcí z minulosti si prý dokázala srovnat právě až poté, co se jí narodili synové Tadeáš a Matouš.

"Pomohlo mi, že se mi narodily děti. Pochopila jsem, že pro děti umřeš, že si uřízneš ruku, uděláš všechno. Táta nám škodil a já jsem si říkala, že to je třeba naše chyba. A pak jsem pochopila, že to je jeho chyba," uvedla zpěvačka.

"Pomohl mi poslední soud, kde jsem byla jako svědek, táta mi přišel jako... jak to říct, zoufalec. Došlo mi, že takhle se táta nechová. A pokud ano, tak to není táta. Už mi to v ničem není líto. Moje děti mi srovnaly vztah s otcem," dodala Absolonová. ■