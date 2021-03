Last minute focení pár dní před porodem: Těhotná Hejdová předvedla nejen vyklenuté bříško

Už jen odpočítává dny do porodu. Foto: Super.cz/archiv Z. Hejdové/Adriana Fialová

Období, kdy nosí Zorka Hejdová (30) pod srdcem své první dítě, se krátí. Cítí se dobře, mnohem lépe než na začátku těhotenství. „Se vší pokorou musím říct, že se cítím moc fajn. Ten závěr je sice náročný a už se moc nevyspím, ale beru to jako trénink na to, co mě čeká po porodu,“ řekla Super.cz sympatická blondýnka s úsměvem.