Majk Spirit se rozpovídal o rodině: Doma mluví anglicky a veškerý rytmus určuje pětiměsíční dcera

Majk Spirit se ozval z dovolené. Foto: Super.cz/Instagram M. Spirita

Hudebník Super.cz poskytl rozhovor, jaké je to cestovat v této náročné době, a zejména pak s pětiměsíčním miminkem. „Byli jsme trochu nervózní z toho, jak to malá zvládne, ale byla úplně v pohodě, je to rozená cestovatelka,“ říká Spirit, který se svou rodinou zodpovědně dodržuje nutná opatření. „Oba jsme si nechali udělat PCR test cestou sem, ačkoliv nebyl povinný. Taktéž si uděláme PCR test cestou domů, a po příjezdu dodržíme karanténu. Po celou cestu jsme měli FFP2 masky a dodržovali jsme sociální distanc. Kromě toho děláme vlastní opatření nad rámec povinných - manželka například dezinfikuje všechny dotykové plochy na sedadlech v letadle a transferech. Bezpečnost je prvořadá.“

Interpret hitů Nový člověk, Primetime, či Ženy treba ľúbiť se nyní snaží maximálně soustředit na rodinu a užívat si kouzelného času, kdy mu dcera roste před očima. Na dovolené se tedy program přizpůsobuje potřebám ani ne půlročního děťátka.

„Aria je naše slunce a my jsme její planetky. Ráno se koupeme v oceánu, potom chillujeme ve stínu v houpací síti, hrajeme si, cvičíme, posloucháme hudbu, pozorujeme přírodu, před večeří jdeme na procházku, a když spí, jde máma s tátou na večeři a hlídáme ji přes monitor, protože náš pokoj je asi patnáct sekund od hotelové restaurace,“ popisuje Majk a jedním dechem dodává: „Je to ideální místo na dovolenou s miminkem. Je tu klid, úžasné prostředí, a fantastický personál. Vychutnáváme si krásně teplé moře a velmi oceňujeme, že all-inclusive je doopravdy all-inclusive.“

Rapper, občanským jménem Michal Dušička, se na Zanzibaru ubytoval v resortu s českým managementem a personálem, prý pro něj ale nebylo určující, že si bude se zaměstnanci rozumět. „To nebylo zase tak rozhodující. Našim ’rodinným jazykem’ je totiž angličtina,“ říká Spirit.

Majka Spirita prý zase tolik nepřekvapila vlna negativních reakcí vůči jeho cestě na Zanzibar. „Počítali jsme s tím,“ mávl rukou. Do svých soukromých aktivit si ale nehodlá nechat mluvit. Měli jsme sem letět už před rokem v březnu 2020, potom jsme zkoušeli najít i termín během podzimu minulého roku. Do třetice už jsme se rozhodli, že výlet nezrušíme,“ vysvětluje Majk Spirit. ■