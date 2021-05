Letitá kamarádka a důvěrnice britské královny promluvila: Co na „Lilibeth“ řekla?

Lady Pamela byla jednou z družiček na svatbě královny Alžběty II. a prince Philipa. Na snímku druhá zleva Profimedia.cz

Sestřenka nedávno zesnulého prince Philipa, lady Pamela Hicks, je dlouholetou přítelkyní a důvěrnicí královny Alžběty II. V dokumenty My Years with The Queen sdílí spolu s dcerou Indií, kmotřenkou prince Charlese, zážitky ze života v blízkosti panovnice. Nápomocné jsou jí zápisky, jež v průběhu let pořídila. Poradil jí to její otec, lord Mountbatten.