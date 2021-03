Tak šel čas s popovou divou Céline Dion: Rakovina jí vzala dva nejbližší a sedmkrát podstoupila umělé oplodnění

Céline Dion Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tu největší bolest jí bezesporu způsobil odchod jejího milovaného manžela a producenta Reného Angélila (†73), který v roce 2016 podlehl rakovině hrdla. A zdá se to až neuvěřitelné, ale dva dny poté zpěvačku navždy opustil i její bratr, který taktéž prohrál boj s rakovinou.

Poslední rok před smrtí manžela byl pro Dion velmi náročný a psychicky vyčerpávající. Snažila se být svému milovanému stále nablízku a vyslyšet jeho přání, že chce naposledy vydechnout v jejím náručí. V jednom z rozhovorů dokonce neudržela slzy, když vyprávěla o tom, jak manžela krmila brčkem.

S Angélilem se seznámila jako dvanáctiletá dívenka. Byl objevitelem jejího talentu a pracovní vztah později přerostl v lásku. Z manželství vzešli 3 synové, starší René Charles a dvojčata Eddy a Nelson. Pro druhé dítě se zpěvačka rozhodla po čtyřicítce, v té době bylo jejímu manželovi přes 70. Už při prvním dítěti absolvovala umělé oplodnění a jinak tomu nebylo ani při dvojčatech. Bohužel se nezadařilo hned napoprvé.

„Kvůli dvojčatům jsem podstoupila umělé oplodnění šestkrát, a to jedno za druhým. Říkala jsem si, že dokud mi to zdraví dovolí a dokud si lékař bude jistý, že to fyzicky zvládnu, tak budu podstupovat umělé oplození nadále, dokud mě někdo nezastaví,“ svěřila se Dion deníku Sunday People. „Na světě není nic, co by bylo víc než mateřství,“ tvrdí.

Poslední roky se v médiích často řešila zpěvaččina váha. Nelze totiž přehlédnout, že výrazně zhubla, a někteří proto spekulují o poruchách příjmu potravy. To ale kanadská zpěvačka vyvrací a ostře se proti takovým tvrzením ohrazuje.

„Chci se cítit silně, krásně, žensky a sexy. O své váze se odmítám bavit. Pokud se mi to takto líbí, nehodlám o tom diskutovat. Nesnažte se. Nefoťte mě. Když se vám to nelíbí, nechte mě na pokoji,“ uvedla pro deník The Sun.

Céline Dion se od smrti manžela po boku jiného muže oficiálně neukázala. To ale neznamená, že na muže zanevřela. „Jsem teď single, ale to neznamená, že nikoho nenajdu. Pokud ano, bylo by to skvělé. Pokud ne, tak to taky bude skvělé, protože jsem pořád zamilovaná. Celý život jsem žila s Reném a je stále se mnou. Každý den ho vidím, když se podívám na naše děti. Jsem tak zapálená do života a mám velké štěstí, že mám tři krásné syny,“ nechala se slyšet v jednom z rozhovorů.

Co jste možná o této kanadské hvězdě netušili, je její fashion úchylka. Pokud si myslíte, že je váš překypující botník pohromou a měli byste se nad sebou zamyslet, vězte, že je to oproti sbírce Céline pořád zanedbatelné. „Pokud máte například 600 párů bot, považují vás za blázna? Já mám přibližně tři tisíce párů. Poslyšte, někdo bere drogy a já kupuji boty,“ zavtipkovala před lety pro Vanity Fair. ■