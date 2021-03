Kellner, Bryant, Baťa, Kennedy, Holly. Známé osobnosti, které zahynuly při leteckém neštěstí

Zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa zahynul při leteckém neštěstí u Otrokovic. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kobe Bryant (✝41)



Loni v lednu zarmoutila nejen sportovní svět tragická smrt basketbalisty Kobeho Bryanta. Vrtulník, v němž cestoval, se zřejmě kvůli husté mlze zřítil v kopcích u Calabasas severozápadně od Los Angeles. S Bryantem zahynula také jeho třináctiletá dcera Gianna a dalších sedm lidí.

Aaliyah (✝22)



V pouhých 22 letech zemřela 25. srpna 2001 při leteckém neštěstí na Bahamách hudební hvězda Aalyiah, jíž se přezdívalo princezna R’n’B. Do USA se vracela z natáčení klipu k singlu Rock the Boat. To skončilo s předstihem, návrat byl původně naplánovaný až o den později. Spolu se zpěvačkou zahynulo dalších 8 lidí.

Tomáš Baťa (✝56)



Zakladatel známé obuvnické firmy tragicky zemřel 12. července 1932 cestou do Švýcarska, kde se měl zúčastnit otevření nové pobočky. Podnikatelův letoun se zřítil u Otrokovic. Zahynul i pilot Jindřich Brouček.

Buddy Holly (✝22)



Americký hudebník Buddy Holly zahynul spolu s dalšími dvěma kolegy Ritchiem Valensem a J. P. Richardsonem a pilotem Rogerem Petersonem 3. února 1959 v Iowě. Pilot tehdy kvůli špatnému počasí ztratil nad letounem kontrolu. Muzikanti cestovali mezi zastávkami turné Winter Dance Party. Neštěstí vešlo ve známost jako Den, kdy zemřela hudba.

Otis Redding (✝26)



10. prosince 1967 měl mít americký zpěvák koncert ve Wisconsinu. Z Clevelandu, kde vystupoval o den dříve, jeho letadlo odletělo navzdory nepříznivým podmínkám, hustému dešti a mlze. Pouhých šest a půl kilometru před místem přistání stroj havaroval do jezera Monona.

Oběťmi byli také kytarista Jimmy King, saxofonista Phalon Jones, varhaník Ronnie Caldwell, bubeník Carl Cunningham, jejich komorník Matthew Kelly a pilot Richard Fraser. Jediným přeživším byl trumpetista Ben Cauley.

John F. Kennedy ml. (✝38)



Syn někdejšího prezidenta USA J. F. Kennedyho zahynul 15. července 1999, když se stroj, který sám pilotoval, zřítil do Atlantského oceánu. K neštěstí došlo poblíž ostrova Martha´s Vineyard. V troskách našly smrt i jeho manželka Carolyn a švagrová. ■