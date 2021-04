Po koronaviru se dává dohromady: Fyzicky mě to sundalo, záhul není jen nemoc, ale i stav po ní, říká herečka

Sandra Pogodová Super.cz

„Před měsícem jsem otužování zatnula z toho důvodu, že jsem dostala covid. Dávala jsem se dohromady nějaké tři týdny. Teď už týden chodím ven a pozoruji, že musím začít od nuly,“ svěřila se Super.cz herečka, kterou jsme potkali v Divadle Broadway, kde se připravuje na novou roli v muzikálu Láska nebeská.

„Fyzicky mě to sundalo. Cvičení nedávám, to jsem zadýchaná za minutu. Takže se snažím chodit, a to aspoň 10 kilometrů denně, a pomalinku se znovu dostávám do kondice. Musím říct, že je to záhul. Nejenom ta nemoc, ale i potom ten stav. Není to jednoduché,“ svěřila se herečka.

K otužování se ale pomalu vrací. „Dávám doma studené sprchy, než zase vlezu do vody, tak chci počkat, až budu mít úplně vyléčené dutiny. Občas si ještě smrknu nebo zakašlu, tak si nemyslím, že by teď po měsíci bylo vhodné lézt do vody, tak si dávám sprchy a pomalinku zase začnu chodit ven do řeky,“ řekla Sandra, která poslední týdny doma využila také k přípravě své druhé knihy, kterou vydává. ■