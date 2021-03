Rocker Petr Kolář se proti opatřením nebouří: Kdyby lidé dodržovali základy hygieny, bylo by líp

Petr Kolář Super.cz

Pro předčasné rozvolňování opatření ovšem v žádném případě není. "Mohlo by se stát, že se během 14 dnů stane něco, co v žádném případě nechceme, a bude to ještě horší, než to bylo. Ale já jsem pozitivní. Lidi by si hlavně měli uvědomit, že tady nejde o nějaké dlouhé nouzové stavy, ale měli by začít hlavně u sebe. Když sobě budeme ohleduplní, budeme nosit roušky a dělat věci, které se mají dělat, třeba si jenom mýt ruce, což spousta nedělá, pomůžeme si sami," míní, že základní hygiena by při pandemii hodně pomohla.

Většinu času teď jako všichni tráví Petr doma s přítelkyní Lenkou, proto nás zajímalo, zda u nich nehrozí ponorková nemoc. "V podstatě nejsme oba denně 24 hodin doma. Přítelkyně pracuje v rádiu, takže chodí z baráku ven, a já mám svoji pracovnu, kde dělám muziku. Chodíme na procházky. Spíš je to nepříjemné v tom ohledu, že moje práce je o tom potkávat se s lidmi a dělám ji pro lidi. Když je nevidím, trošku mi to chybí a sociální sítě to na sto procent nenahradí. Chybí mi koncerty a divadlo, a taky vídání se s kamarády," svěřil.

A jak to má s tím, aby se viděl s dětmi, eventuálně s vnoučaty? "S klukama se vídáme v podstatě víc než dřív, protože necestuju tak, jak jsem cestoval. Jak se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ale děti rostou, mají své aktivity," krčil rameny. ■