Volné večery stále tráví rozvádějící se modelka sama: Jak zvládá Romana Pavelková skloubit práci a péči o syna?

Romana Pavelková Super.cz

Na přehlídkových molech se Romana Pavelková (36) objevuje už zřídka kdy. Posledních deset let se věnuje svému podnikání. To se snaží skloubit s rolí maminky a nyní v době zavřených školek také učitelky.

„Je to teď docela náročné. Školky a školy jsou zavřené, takže Maxík je doma, do toho se snažím pracovat, věnovat se dítěti a o sebe už pečovat nestíhám. Sportovat ani pořádně není kde, takže je to spíš psychicky náročné,“ svěřila se Super.cz Romana, která většinu svého času tráví doma s malým synem.

„V září by měl nastoupit do první třídy, dostáváme ze školky pracovní sešity, pokyny, co s ním všechno procvičovat a učit se. V současné chvíli se cítím jako učitelka, matka, podnikatelka v jedné osobě a není to úplně jednoduché,“ řekla se smíchem Romana, kterou jsme potkali na focení kampaně kabelek. Jak sama rusovláska prozradila, jsou i chvíle, kdy má čas jen sama pro sebe. S manželem totiž po dvou letech odloučení stále nejsou rozvedení a syn tatínka pravidelně navštěvuje.

„Maxík chodí i k taťkovi, takže v době, kdy je u táty, doháním práci a je to ta chvíle pro mě, kdy si konečně můžu dát masku, nabarvit obočí, udělat nehty a jít si zaběhat, večer si udělám pro sebe a pustím si i film, když jsem s Maxíkem, tak i večer jede pohádka, nebo si čteme pohádky,“ svěřila se Romana, která si je ale vědoma, že by na tom mohla být hůř. „Finančně by to mohlo být lepší, ale nestěžuji si, jsem ráda, že nějaká práce je a jsme zdraví,“ dodala modelka. ■