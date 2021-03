Jan Dolanský se do fronty na vakcínu nepostaví: Očkovat se nenechám, a už vůbec ne Sputnikem

Jan Dolanský Super.cz

Natáčení s kolegy a režiséry seriálu si ale pochvaluje. "Je to paráda," míní. Kladně hodnotí i bezpečnostní opatření. "Chodíme na testy určitě tak jednou za sedm dní, takže už jsem taky prošťouraný horem dolem," krčil rameny Roman, který proti testování není, ovšem jiný pohled má na vakcinaci proti covidu-19.

"Myslím si, že starší ročníky, ty, co jsou v nebezpečí, by se očkovat měly, tedy ti, co chtějí. Myslím, že třeba u dětí je to úplná hloupost. A pokud jde o mě, já se určitě očkovat nenechám. A pokud přijde ten novičok z Ruska, myslím tedy Sputnik, tak už vůbec ne," prohlásil rezolutně. Nepřesvědčilo by ho ani to, že by očkováním bylo podmíněno jeho milované cestování. "Doufám, že se to nestane," uzavřel. ■