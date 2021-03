Roušky a nutné testy je neodradily: Muzikálová kráska Gudasová si užila s rodinou dovolenou v Dubaji

Karolina Gudasová Neuvirthová Foto: archiv K. Gudasové

„Po dozkoušení muzikálu v Divadle Broadway jsme se s manželem rozhodli odletět za teplem. Ani ne tak kvůli nám, ale kvůli dětem. Chtěli jsme jim dopřát trošku normálního života,“ sdělila pro Super.cz Karolina, která byla ráda, že se na pár dní mohla podívat k moři.

„Bylo krásné vidět naše děti šťastné z toho, že mohou být u moře, socializovat se a hrát si s jinými dětmi. Myslím, že každý rodič, který má možnost, by odletěl. Bylo to také vidět, kolik Čechů místo hor, kam se nesmí, zvolili odlet do tepla,” dozvěděli jsme se dále od zpěvačky, která si v Dubaji také užívala otevřené služby.

„Úžasné bylo zase jít do restaurace, děti si mohly hrát na hřištích, vše skoro v normálu. Samozřejmě jsme všude nosili respirátory nebo roušky a podstoupili jsme několik testů,“ popsala zpěvačka s tím, že po návratu do ČR podstoupili další test a zůstali v karanténě. „Teď už jsme v Čechách, máme karanténu za sebou a doufáme, že se naše děti budou moct brzy vrátit do školek a na kroužky, které jim, jako všem ostatním dětem, už půl roku chybí,” dodala závěrem zpěvačka, která se také věnuje projektu pro děti Karol a Kvído. ■