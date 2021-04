I když divadla nehrají, stále bere plat: Pavla Vitázková zkouší v Brně krásné role do šuplíku

Pavla Vitázková Super.cz

Od doby, co se jí narodily dvě dcery, herečka Pavla Vitázková (42) výrazně omezila práci, co se natáčení týče. "Nejdřív to bylo tak, že jsem ji ani brát nemohla, protože jsem měla děti po dvou a půl letech. Nebyl by na to čas, protože většina věcí se točí v Praze," řekla Super.cz Pavla, kterou jsme navštívili u ní doma v Brně.