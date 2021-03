Strach o dvouletou dcerku. Seriálová herečka popsala boj dítěte s postcovidovým syndromem

Henrieta Hornáčková má za sebou období plné strachu o život dcery. Michaela Feuereislová

Dva dny se jí nedařilo srazit horečky, a když už teplota vystoupala na 39 °C, vyhledala Hornáčková lékařskou pomoc. V nemocnici teplota malé pacientky vystoupala na 41,1 °C a následně u ní byl odhalen post covidový syndrom.

„Původně jsem si to s covidem nespojovala, domnívala jsem se, že je to šestá nemoc,“ uvedla Super.cz Hornáčková, která svůj příběh zveřejnila proto, aby lidé hrozbu zdravotních komplikací nepodceňovali. „Do ledna jsem si myslela, že pokud tu nemoc chytneme, tak to s partnerem přežijeme. Spíš jsem se bála o rodiče. O dětech se mluvilo jako o bezpříznakových přenašečích, že se jich to nedotkne. To bohužel není vždy pravda a mrzí mě, že se tato informace rozšiřuje,“ uvedla herečka, která chce svou životní zkušenost použít k tomu, aby varovala ostatní rodiče v podobné situaci. „Dochází k případům, kdy někdy ani nevíte, že dítě covid prodělalo. Proto bych chtěla všechny rodiče varovat, ať jsou opatrní do doby, než tato pandemie přejde,“ řekla nám herečka, známá ze seriálů Princip slasti, Rapl, Modrý Kód, či V.I.P. vraždy.

Zdravotní stav malé Babetky se díky rychlému zásahu lékařů naštěstí zlepšil a nyní se čeká na poslední výsledky testů, jestli se nemoc nedotkla srdce.

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s virem SARS-CoV-2 u dětí, označovaný zkráceně jako PIMS, se projevuje obvykle dva až čtyři, výjimečně šest týdnů po zjištění viru v těle. Mezi první příznaky patří několikadenní horečka, kožní či slizniční příznaky, vyrážka, zánět očních spojivek, zarudnutí plosek nohou a dlaní, případně může dětské pacienty trápit i nízký krevní tlak, průjem či bolest břicha. Proč se syndrom projevuje zejména u dětí, se zatím neví, každopádně by rodiče měli být ostražití. ■