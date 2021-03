Bývalá baculka ze SuperStar porodila: Synovi dala jméno amerického rockera, ale i dcery české zpěvačky

Alžběta Kolečkářová Foto: archiv A. Kolečkářové

Finalistka SuperStar z roku 2011 pojmenovala svého syna Lenny. Jméno je známé z hudební sféry jak u mužů, tak u žen. Jeho nositeli jsou například Lenny Kravitz a vystupuje pod ním i dcera zpěvačky Lenky Filipové.

Jak Alžběta krátce před porodem prohlásila, bude to dítě covidové. "Sotva jsem zhubla 22 kilo - opravdu těžce jsem na sobě pracovala, denně si odříkala, poctivě cvičila -, přišlo další zaoblování postavy a přibývání na váze. Zkrátka sotva jsem zhubla, hned jsem znovu otěhotněla, protože v době covidové člověk tak nějak tíhl ke svým blízkým a ztrátu své profese kompenzoval jinou zábavou," řekla mladá zpěvačka, která během těhotenství celkem nabrala 30 kilo.

"Bylo to neplánované, ale stejně bych v době bez koncertů jen jedla a vařila pro rodinu. A pár kil navíc by určitě přibylo, takže mi to vlastně nijak nepřekáží," uznala Alžběta. Hned po porodu se však chystá přebytečná kila opět shodit. A další motivací je pro ni koncertování, které se snad letos vrátí k normálu.

"Chtěla bych se vrátit na pódia už tento rok, ale nebudu to nijak přehánět, krůček po krůčku. Loňský rok měl být přelomový. Měla jsem spoustu naplánovaných vystoupení nejen po celé České republice, ale i na Slovensku, v Rakousku, a dokonce jsem měla koncertovat v Belgii a Německu. Z toho všeho bohužel sešlo, a ani jsem nemohla odehrát mé plánované vánoční turné pod názvem Vánoční Kolečko. Vím, že teď první koncerty budou stres, když mi vlastně doma budou pobíhat už dvě děti. Ale modlím se, aby letos alespoň pár koncertů klaplo," věří zpěvačka. ■