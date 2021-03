Kuriozity z natáčení: Hollywoodský herec skončil kvůli šňupání nadměrného množství „falešného kokainu“ v nemocnici

Jonah Hill ve filmu Vlk z Wall Street Profimedia.cz

„Ve Vlkovi z Wall Street jsem měl tolik falešného kokainu, že jsem na tři týdny dostal bronchitidu. Musel jsem být hospitalizovaný. Je to sice vitaminový prášek, ale to nevadí, protože když toho do plic dostanete takové množství, onemocníte,“ uvedl herec v talk show Billa Simmonse Any Given Wednesday.

Zajímavou zkušeností pro něj bylo i předstírat, že je na drogách. K tomu, jak uvedl, si dopomáhal hudbou - speciálními playlisty, u kterých se prý cítil chaoticky, a také množstvím kávy a energetických drinků. Role mu vynesla nominaci na Oscara.

Kromě herectví se Hill věnuje i režii. Velmi úspěšně debutoval v roce 2018 snímkem Devadesátky o losangeleské skejtové scéně v 90. letech. „Devadesátky jsou v podstatě o mláděti, které se snaží vybojovat si místo ve smečce. A taky jsem chtěl natočit film o skejtování, který to téma jenom lacině nevyužívá pro cool záběry,“ uvedl Hill. ■