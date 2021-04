Že tato držitelka titulu krásy není Romka nesmějí poznat ani v Chanově: Gášpárovou si pletli se sestrou Zdeňka Godly

Gabriela Gášpárová po proměně Foto: archiv filmu Bastardi

„Šlo o roli Romky a jelikož jsem napůl Maďarka, jsem podobný typ a i můj temperament je roli blízký. Kudrnaté vlasy měly tento zjev podpořit. Na vizáži jsme se dohodli přímo s panem Magnuskem,“ řekla Super.cz Gabriela, která má maďarské kořeny z tatínkovy strany.

„Moje rysy a můj temperament tomu odpovídají. Role mi byla blízká a hned jsem se s ní sžila. Jsem moc ráda, že se na herectví mohu připravovat i se svou koučkou, herečkou Nelou Boudovou,“ dodala.

A aby byl její filmový etnický původ více uvěřitelný, vytvořili maskéři, v čele s hairstylistkou Šárkou Papuškovou, vítězce soutěže Dívka roku 2016 kudrnaté háro.

„Bylo to opravdu neuvěřitelné. Je vidět, že jsou to odborníci na slovo vzatí, moc děkuji,“ zhodnotila začínající herečka, kterou vlasová proměna nakonec docela potrápila.

„Když mě čekal jeden natáčecí den, problém to nebyl. Horší pak už bylo, když jsem natáčela tři dny za sebou a vlasy se nestíhaly dělat každy den znovu. To už to nešlo nazývat kudrlinami, ale spíš dredy. Obdivuji slečny, které mají takové vlasy od přírody, protože s nimi je opravdu práce.“

Gabriela si ve snímku zahraje postavu půvabné Zdeňky. Role jejího bratra se zhostí Zdeněk Godla (45).

„Měla jsem ze své postavy trošku strach. Hlavně z toho, jak mě nalíčí, abych opravdu jako Romka vypadala,“ nechala se slyšet půvabná brunetka.

Natáčí se na více lokalitách včetně sídliště Chanov v Ústeckém kraji. V důležitých scénách ji podpořil právě Godla. „Zdeněk je věčný vtipálek, takže bych mohla vyprávět historky snad z každého natáčení. Například se v Chanově chlubil, že jsem jeho sestra, až tomu opravdu všichni začali věřit,“ dodává s úsměvem Gabriela Gášpárová. ■