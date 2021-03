Michal David si prošel koronavirem bez příznaků: Hitmaker vše zjistil až po testech na protilátky

Michal David Super.cz

„Myslím, že jsem prodělal covid, protože mám protilátky. Nevím, kdy jsem to prodělal, a nevím o tom, že bych něco cítil, nevolnost nebo něco. Každopádně jsem byl na krvi a protilátky mám vysoké, takže jsem to asi už měl,“ svěřil se Super.cz Michal David, kterého jsme potkali v Divadle Broadway na zkoušce před koncertem, který před pár dny proběhl online.

„Jsem rád, že mi nic nebylo, a je mi líto lidí, kteří mají tu těžší formu a jsou na JIPkách, je to těžké. Nikdo nevíme, jak to funguje. To, že někdo dostane těžkou formu a někdo neví, že to měl, je zvláštní,“ řekl zpěvák, který sice koncertovat před publikem nemůže, ale ani tak nezahálí.

„Mám tu a tam zakázky. Teď jsem psal hymnu pro fotbalový klub Slovan Bratislava a psali, že se jim to líbí. Připravoval jsem online koncert a k němu celou dramaturgii," řekl David, který se po koncertě vrací zpět na Tenerife.

Domů do Česka chce přijet, až se rozvolní vládní nařízení a bude moct opět před diváky.

„Už nám to chybí, kapele i všem umělcům, a byli bychom rádi, kdybychom mohli hrát třeba i muzikály. Teď jsme nazkoušeli nový muzikál Láska nebeská z písniček Waldemara Matušky a rádi bychom ho lidem představili,“ uvedl Michal David, podle kterého je cestou k návratu do normálu očkování. „Jsem pro očkování v každém případě. Myslím si, že je to jediná možnost,“ dodal hitmaker. ■