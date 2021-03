Před dvěma lety našli Daniela Nekonečného mrtvého. Milovník rozkoše bude uložen do hrobu vedle Pilarové a Gotta

Popel Daniela Nekonečného bude uložen vedle Evy Pilarové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Uběhly dva roky, co do hudebního nebe odešel Daniel Nekonečný (✝52). Milovník života, tance, barev a žen, který se rád tituloval jako milovník rozkoší, byl nalezen mrtvý ve svém domě v Řeporyjích na den přesně před dvěma lety. Oficiálně prý ale zemřel 23. března.

Ani po tak dlouhé době od zpěvákova úmrtí ale není rozhodnuto, co se bude dít s jednou polovinou ostatků. Jednu část popela uložila Danielova sestra Lenka do rodinné hrobky v Boskovicích. Nekonečný tak částečně odpočívá s maminkou, tatínkem a bratrem. Druhou polovinu má stále umělcova expartnerka Zuzana Kardová, která se stará o jeho odkaz. „Ačkoliv jsem s ním před smrtí už nežila, tak se rány nezahojí nikdy, máme to s dcerou stejně. Když jsme byli poprvé v Thajsku, byli jsme tam spolu čtyřikrát, tak jsem řekla Danovi, ať mě tam jednou s dcerou rozpráší. Tak jsem to chtěla tedy původně udělat i s jeho půlkou popela já,“ svěřila se Super.cz paní Zuzana.

Kardová zvažuje, že by popel uložila do hrobu, který se nachází hned vedle místa posledního odpočinku Evy Pilarové (✝80) na pražských Malvazinkách. Jen pár metrů odtud se také nachází hrob Karla Gotta (✝80). To konzultovala také s vdovcem po zpěvačce Janem Kolomazníkem. „Teď se ale špatně cestuje a čím déle jsem chodila s Honzou za Evinkou na Malvazinky, tím více jsem přemýšlela, že Dana uložím tam. Navíc osud určil, že je vedle Evičky volné místo.“

Pilarovou a Nekonečného pojilo mnohaleté přátelství, navíc spolu často vystupovali. „Eva by určitě souhlasila, myslím že se měli rádi. Často jsme se navštěvovali, mají spolu asi šest duetů,“ uvedla Kardová a jedním dechem dodala: „Když měl Dan 4. 4. 2019 pohřeb, tak na tom Evička nebyla moc dobře s chůzí, a přesto se na jeho pohřeb dostavila. I to mě utvrdilo v tom, že by s tím souhlasila.“ Zuzana Kardová by byla ráda, kdyby došlo k uložení do hrobu do 29. 6., kdy by zpěvák oslavil 55. narozeniny. ■