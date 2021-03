Pamatujete fešáka Mikea ze Zoufalých manželek? Moje scény bez trička mě straší dodnes, přiznává slavný herec

James Denton Profimedia.cz

Dentona svého času označovali za nejvíc sexy muže televizních obrazovek, což ho sice těšilo, ale přišlo mu to zvláštní.

„Nikdy jsem to nechápal. Až do Zoufalých manželek jsem hrál hlavně záporáky. Nikdy jsem nebyl idolem. Byla to skvělá role, nechápejte mě špatně, ale bylo to nepříjemné. Moje scény bez trička mě straší dodnes,“ přiznal herec.

Když si poprvé přečetl scénář seriálu, okamžitě vysadil alkohol a fast foody a začal s posilováním. Prozradil také, že mu nevadilo, jak jeho postava dopadla. Mike byl zastřelen a zemřel v náruči své lásky Susan v podání Teri Hatcher.

„Teri byla při té scéně skvělá. Byl to dobrý odchod. Myslím, že to udělali dobře. Bylo to dojemné hlavně díky Teri."

Po Zoufalých manželkách přešel k seriálu Good Witch a odstěhoval se s manželkou a dětmi na ranč v Minnesotě, kde žijí dodnes. ■